Bonn/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Balkonkraftwerke steigt auch in Hessen weiter rasant. Inzwischen zählt das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur 54.567 steckerfertige Solaranlagen" in Betrieb (Stand 4. Oktober), das sind in etwas doppelt so viele wie noch zu Jahresbeginn. Damit liegt Hessen im Bundestrend. Deutschlandweit wurden 708.590 Balkonkraftwerke registriert,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote