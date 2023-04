> Sofie Mathiassen hat an der Schule für Medien und Journalismus in Kopenhagen sowie an der Universität Western Kentucky studiert. Für ihre Reportage mit dem ins Deutsche übersetzten Titel "Aber am größten ist die Liebe" erhielt die Fotojournalistin 2018 in ihrer Heimat Dänemark den Preis für die Reportage des Jahres. Ein Jahr später wurde sie von der Stiftung "Bob and Diane Fund" geehrt, die Fotografen fördert, die sich in ihren Arbeiten mit dem Thema Alzheimer und Demenz beschäftigen. (apo)