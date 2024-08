Sinsheim. (pol/vs) Bei einem Unfall in Sinsheim hat sich ein Mann am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr am Bein verletzt. Die Unfallstrecke ist nur einseitig befahrbar. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Weilerer Straße in Richtung Weiler unterwegs.

Wieso er dabei von der Fahrbahn abkam, ist unklar.

Ort des Geschehens

Ersten Erkenntnissen nach zufolge verletzte sich der Mann am Bein. Über die Schwere seiner Verletzung ist laut Polizeiangaben nicht bekannt. Am Auto entstand ein Totalschaden.