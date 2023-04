Anreise: Als In-house-Service bietet das Tourismusbüro eine Busverbindung ab München/ZOB jeden Mittwoch und Samstag direkt nach Schenna. Infos: www.merano-suedtirol.it/de/schenna/info-service/informationen/lage-anreise.html

Reisezeit: Die Saison geht in der Regel von Ostern bis Allerheiligen: "Früher Frühling, länger Sommer". Dabei bietet Schenna aktive Erholung in allen Höhenlagen - jede Jahreszeit hat ihren eigenen Charme und reizt mit besonderen Highlights: So taucht die Apfelblüte im Frühling das gesamte Meraner Becken in ein duftendes weiß-rosa Blütenmeer und Spaziergänge auf dem Schenner oder Maiser Waalweg.

Unterkunft: Landpalais Goyenhof, Familie Hofer, www.goyenhof.com. Baumgartners Blumenhotel, Schenna, Italien, www.blumenhotel.it.

Weitere Infos: www.schenna.com