Rugby Hintergrund

Als "Partnerbetriebe des Spitzensports" zeichnen das Landeswirtschaftsministerium und der Landessportverband Baden-Württemberg Unternehmen, kommunale Arbeitgeber, Verbände und Vereine aus, die Spitzensportlern im Land einen "Ausbildungsplatz in einem anerkannten Beruf", ein duales Studium oder anderweitig einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen.

Die Sportler gehören dabei einem Bundeskader oder deutschen Nationalteam einer vom Landessportverband geförderten Sportart an. Am Donnerstag wurde der Preis zum sechsten Mal verliehen, und es wurden bislang über 90 Preisträger ausgezeichnet. In diesem Jahr wurden zwölf Betriebe prämiert. Sie zeichnen sich etwa dadurch aus, dass sie die Sportler für Trainings- und Wettkampfverpflichtungen freistellen, eine Streckung der Arbeitszeit ermöglichen oder anderweitig flexible Arbeitszeitregelungen treffen, mit denen sich Spitzensport und Ausbildung miteinander verbinden lassen.

Bekannte Sportler, deren Ausbildungsbetriebe bereits ausgezeichnet wurden, waren etwa Schwimmer Clemens Rapp, Handballer Patrick Groetzki und der paralympische Kugelstoßer Niko Kappel.