Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der autobiografische Rheinland-Pfalz-Roman "Ein Mann seiner Klasse" kommt am Mittwoch (2.10.) als Film ins Fernsehen (20.15 Uhr, Das Erste). Der in Kaiserslautern aufgewachsene Autor Christian Baron erzählt in dem Buch ungeschönt, was es hieß und heißt, in Deutschland arm zu sein. "Der Film behandelt sozialkritische Themen, die nach wie vor aktuell sind", sagte der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote