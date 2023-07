Reise durch die Mitte

Anreise: Flüge von Frankfurt nach Darwin Kosten rund 2000 Euro. Ein gültiges Visum, entweder das eVisitor-Visum oder das nach wie vor gültige, etwas teurere eTA, ist Pflicht. Beide müssen vor der Reise beantragt werden. Weitere Infos dazu sowie zur für alle verpflichtenden digitalen Passagiererklärung (DPD - Digital Passenger Declaration) finden sich unter: www.homeaffairs.gov.au

Mietwagen: Auf dem asphaltierten Explorers Way eignet sich jeder Camper. Wer die Variante des Red Centre Way und andere Abstecher plant, braucht ein Allradfahrzeug. Ein internationaler Führerschein und eine Kreditkarte sind nötig.

Geführte Touren: Den Explorers Way bereisen die meisten individuell im Auto – oder mit dem Hotelzug "The Ghan". Deutsche Veranstalter wie Explorer Fernreisen (www.explorer.de) und Dertour (www.dertour.de) bieten Mietwagenrundreisen an. Diese Packages reichen vom organisierten Tagesausflug bis zur 15-tägigen Mietwagenreise samt gebuchten Unterkünften, sowohl mit als auch ohne Guide.

Beste Reisezeit: Der Norden ist tropisch, der Süden wartet mit gemäßigten Temperaturen auf, die "große Mitte" ist trocken und heiß. Dennoch ist der Explorers Way ganzjährig befahrbar.

Weitere Infos: www.northernterritory.com; de.southaustralia.com