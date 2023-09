Quiz-Auflösung:

1. c) Die Elbe entspringt im Riesengebirge, in einem Hochmoor im tschechisch-polnischen Grenzgebiet.

2. b)

3. c) Im Amazonasbecken fließt ein Fünftel des Süßwasservorkommens der Erde.

4. c) Als Strom wird ein großer Fluss bezeichnet, der ins offene Meer mündet. Zusätzliches Kriterium: eine Länge von mindestens 500 Kilometern.

5. b) Am sogenannten "Deutschen Eck" in Koblenz mündet die Mosel in den Rhein.

6. c) Der rosa Flussdelfin (auch Boto oder Inia) gehört zu den Zahnwalen und lebt in den unzugänglichen Amazonas-Gebieten.

7. a) Das Donaudelta an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine stellt nach dem Wolgadelta das zweitgrößte Delta Europas dar und liegt an der Mündung der Donau ins Schwarze Meer.

8. c) Abgetragener Löss gibt dem Strom im Norden Chinas eine gelbliche Färbung.

9. a) Die Elbe fließt durch sieben Bundesländer: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg.

10. a) Der Dnjepr ist rund 2201 Kilometer lang und fließt durch Russland, Weißrussland und die Ukraine. An seinem Lauf liegen bedeutende Städte wie Kiew.

11. a) Der Humboldt River ist ein 483 Kilometer langer Fluss im nördlichen US-Bundesstaat Nevada. Seine Quelle befindet sich nahe der Kleinstadt Wells im Nordosten Nevadas. Der Fluss mündet nicht in ein Meer, sondern in den See Humboldt Sink bei Carson City, wo er verdunstet.

12. b) Finnland ist nicht nur das "Land der tausend Seen", sondern auch der Flüsse. 74 mächtige Flusssysteme mit einer Größe von mindestens 200 Quadratkilometern durchfließen das Land.

13. c) Die Dahme ist ein etwa 95 Kilometer langer Nebenfluss der Spree.

14. a) Der Rhein fließt auf einer Strecke von 865 Kilometer durch Deutschland.

15. a) Benannt sind die Fälle zwischen Kinshasa und Matadi am unteren Kongo nach David Livingstone, einem schottischen Missionar.

16. b) Die Donau fließt durch Wien, Bratislava, Budapest und Belgrad.

17. c) Die Weser ist Namensgeber für das Weserstadion, in dem Werder Bremen spielt.

18. c)

19. a) und c) Wenn es um den längsten Fluss der Welt geht, müssen eigentlich zwei Flüsse genannt werden: der Nil und der Amazonas. Lange Zeit galt der ägyptische Nil mit einer ungefähren Länge von 6650 Kilometern als der längste Fluss. Aber wie lang ist der Amazonas? Mindestens 6448 Kilometer, wie es immer wieder heißt? Oder doch mehr? So ergab eine Messung des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung 2008, dass der Amazonas eine Länge von 6992 Kilometern aufweisen soll. Endgültig geklärt ist dies aber noch nicht.

20. a) Der Tamborasi auf dem indonesischen Sulawesi-Archipel soll mit einer Länge von 20 Metern der kürzeste Fluss weltweit sein. Dicht dahinter: der norwegische Kovasselva-Fluss mit 22 Metern. An dritter Stelle steht der Reprua in Abchasien. Er soll 27 Meter messen, auch wenn manche Quellen von 18 Metern sprechen.

21. b) Der Gangesdelfin ist eine sehr seltene Zahnwalart, die in Nordindien und Bangladesch beheimatet ist. Der Gangeshai lebt in indischen Flüssen. Eine Gangeskrabbe hingegen gibt es nicht.

22. c)

23. a) Die Biber ist ein Nebenfluss der Donau.

24. c) Die Spree entspringt im Oberlausitzer Bergland aus den drei Quellen Ebersbach-Spreedorf, Neugersdorf und Kottmar.

25. c) Obwohl Rio "Fluss" bedeutet, liegt die brasilianische Metropole Rio de Janeiro ("Fluss des Januars") nur an einer Bucht. Der Seefahrer Gaspar de Lemos, der die Bucht 1502 entdeckte, hielt sie für die Mündung eines großen Flusses – und sorgte so für den Namensirrtum.

26. b) Quedlinburg liegt an der Bode, die Elbe ist zwar nicht allzu weit entfernt, führt aber nicht durch die Stadt.

27. b) Der Caño Cristales ist ein Fluss in Kolumbien, der wegen seiner Farbenvielfalt als "Fünf-Farben-Fluss" oder "flüssiger Regenbogen" bezeichnet wird. Die Farben stammen vom Pflanzenbewuchs auf dem Flussgrund und variieren zwischen Gelb, Grün, Blau, Schwarz und Rot.

28. a) Gemeint ist hier der Gelbe Fluss – auf Chinesisch "Huang He".