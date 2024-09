Wiesbaden (dpa/lhe) - Billigere Energie: Im September haben die Statistiker die niedrigste Inflationsrate seit mehr als dreieinhalb Jahren in Hessen registriert. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Niedriger hatte die monatliche Inflationsrate in Hessen zuletzt im

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote