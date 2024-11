Sindelfingen (dpa/lsw) - Hunderte tote Fische sind in einem Fluss in Sindelfingen (Kreis Böblingen) entdeckt worden. Vermutet werde, dass eine unbekannte Substanz in den Fluss Schwippe eingeleitet wurde, wodurch es zu dem Fischsterben gekommen sein könnte, wie die Polizei mitteilte. Die toten Fische wurden am Sonntag auf einer Strecke von einem Kilometer Länge im Stadtteil Darmsheim entdeckt.

Wann und wo die Substanz eingeleitet worden sein könnte, sei noch unklar. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Gewässerzustand oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen am Wochenende gemacht haben.