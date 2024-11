Esslingen (dpa/lsw) - Ein Zeuge des Brandes in Esslingen mit zwei Toten ist nach eigenen Angaben von dem Geschehen geweckt worden. "Ich habe geschlafen, dann habe ich vier Explosionen gehört", sagte der Mann einem dpa-Reporter. Er sei im Anschluss auf die Straße geschickt worden und habe eine Rauchwolke gesehen. Der Mann wohnt demnach in der Nachbarschaft des Hauses, in dem es gebrannt hat und die Toten gefunden wurden.

Bei dem Feuer am Morgen sind nach ersten Erkenntnissen der Ermittler zwei Männer ums Leben gekommen. Darüber hinaus sei eine Frau schwer verletzt worden, ein weiterer Mann leicht. Der Täter befinde sich demnach unter den Toten. Der Notruf ging kurz nach 7.00 Uhr ein. Da auch andere Zeugen von Knallgeräuschen berichtet hatten, waren auch Entschärfer des Landeskriminalamtes an dem Einsatz beteiligt. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.