Infos:

Anreise: Mit dem Auto braucht man für die rund 560 Kilometer von Heidelberg nach Lienz etwa 6,5 Stunden. Für die Anreise mit der Bahn über München und Salzburg sollte man in etwa eine Stunde länger einplanen.

Übernachten: Einen tollen Blick vom Schlossberg aus über Lienz und zudem ganz viel Charme, Geschichte und eine eigene Kapelle bietet der 1898 gegründete "Gribelehof", der zudem Ausgangspunkt verschiedener Wanderwege ist. Die Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer kostet hier ab 71 Euro/Person.

Essen und Trinken: Regionale und internationale Küche bietet unter anderem das Restaurant im Stadl im Gewölbe in Nußdorf-Debant (zwei Kilometer von Lienz entfernt),

Aktivitäten: Einen Besuch wert ist für Familien die Galitzenklamm bei Amlach mit ihren verschiedenen Klettersteigen (auch für Anfänger geeignet), Wasserschaupfad und großem Wasserspielplatz; Rafting, Canyoning und Co. bietet der Adventurepark Osttirol. Neben dem Iseltrail, der von Lienz aus in fünf Etappen u.a. auch über spektakuläre Hängebrücken bis zur Gletscherzunge am Umbalkees auf 2500 Meter Höhe führt, gibt es eine ganze Reihe an Themenwanderwegen, auch speziell für (lehrreiche und kurzweilige) Touren mit Kindern und Lauffaulen. Radfahrer finden in der Region rund 600 Kilometer ausgewiesene Strecken, für Ambitionierte wie für Genießer – meist mit Großglockner und Lienzer Dolomiten im Blick.

Weitere Infos: www.osttirol.com.