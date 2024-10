Landau/Morbach (dpa/lrs) - Aufgrund von Bombendrohungen per E-Mail ist es an Schulen in Landau und Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zu Polizeieinsätzen gekommen. In Morbach sei der Feueralarm ausgelöst worden, da sich die Schülerinnen und Schüler bereits im Gebäude befunden hätten, teilte die Polizei Trier mit. Zwischenzeitlich gab die Polizei Entwarnung, nachdem beide Schulen von

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote