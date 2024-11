Neu-Ulm (dpa) - Knapp 20 Stunden lang ist ein Mann in einer Toilette in Neu-Ulm eingesperrt gewesen. Er blieb so lange unentdeckt, weil niemand im Firmengebäude war und er sein Handy nicht dabeihatte, wie die Polizei mitteilte. Angehörige hätten sich um den 66-Jährigen gesorgt und in der Nacht die Polizei alarmiert. Er habe sich nicht wie üblich bei ihnen gemeldet.

Die Beamten hätten den Mann schließlich an seiner Arbeitsstelle gefunden – in einer Toilette mit verschlossener Tür. Wegen eines technischen Defekts habe man sie nicht öffnen können. Die Feuerwehr spreizte sie demnach auf und befreite den 66-Jährigen, der seit Freitagvormittag dort ausharrte. Er war laut Polizei den Umständen entsprechend wohlauf.