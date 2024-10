Neunkirchen (dpa/lrs) - Ein 15-Jahre alter Jugendlicher ist in Neunkirchen von einem Mann verletzt worden. Der Jugendliche sei von einer Polizeistrafe in der Innenstadt mit einer Schnittverletzung an der rechten Schulter gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 15-Jährige befinde sich im Krankenhaus, sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Zuvor berichtete die "Saarbrücker

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote