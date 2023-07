Neckargemünd. (cm) Bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr am Dienstagabend fehlte er, bei der Eröffnung des "Lebendigen Neckars" am kommenden Sonntag in Neckargemünd wird er nicht dabei sein: Bürgermeister Frank Volk ist bis auf Weiteres außer Dienst.

Der Grund: "Es geht bereits wie ein Lauffeuer durch die Stadt: Ich hatte am Sonntag einen Radunfall", berichtete Volk auf RNZ-Nachfrage. "Ich war allein beteiligt. Mein Sohn hat mich ins Krankenhaus gebracht, ich habe die rechte Schulter gebrochen und muss operiert werden."

Wie lange es dauern wird, bis Bürgermeister Volk wieder ganz gesund sein wird, sei noch nicht bekannt. Die Vertretung im Rathaus sei aber durch seine Stellvertreter und das "hervorragende Rathausteam sichergestellt". "Ich bin auch in ständigem Kontakt", so Volk. "Inwieweit und wann ich öffentliche Termine wieder wahrnehmen kann, wird man sehen." Es gebe allerdings viele Menschen, denen es viel schlimmer geht.

Die Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend leitete Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Rehberger (Freie Wähler). Die Stadträte waren darüber wenig überrascht, denn diese hatte Volk bereits im Vorfeld der Sitzung über den Unfall informiert. Die Eröffnung des "Lebendigen Neckars" am kommenden Sonntag, 18. Juni, um 11.30 Uhr wird mit Winfried Schimpf (SPD) ein weiterer Stellvertreter Volks vornehmen.