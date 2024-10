Offenbach (dpa/lhe) - Nach den Regentagen wird es in Hessen endlich trockener. In der Nacht zum Freitag gibt es laut Deutschem Wetterdienst nur noch zeitweise Schauer. Am Freitag wird es dann tatsächlich heiter bis wolkig und es bleibt meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad, in Hochlagen um 7 Grad.

Die Freude währt aber nur kurz, denn am Samstagabend