Bad Homburg (dpa/lhe) - Wegen des Verdacht eines Tötungsdelikts in Bad Homburg hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Sonntag mit. Demnach war der Polizei in Bad Homburg am Samstagabend eine leblose weibliche Person in einer Wohnung gemeldet worden. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Versorgung sei die Frau kurze Zeit später in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote