Widdern (dpa/lsw) - Vier Monate nach dem Brand einer Kirche in Widdern (Kreis Heilbronn) sind die Aufräumarbeiten im Gange. Ob an der Stelle wieder eine neue Kirche gebaut wird, ist noch unklar. Ein Zeichen der Hoffnung wird zu Weihnachten gesetzt: Die Kirchengemeinde plant an Heiligabend auf der Wiese, wo die Kirche stand, eine Krippenfeier.

Evangelisches Ausweichquartier

Die weiteren Gottesdienste zu Weihnachten kann die katholische Kirchengemeinde in der evangelischen Kirche in Widdern abhalten. Zuvor hatte Tagesschau Online darüber berichtet. Eine neue Kirche würde sich Pfarrer Guido Bömer sehr wünschen. Ob sie realisiert werden kann, sei vor allem eine Frage der Finanzierung.

Verheerender Brand

Die etwa 60 Jahre alte Kirche St. Joseph war am 11. August dieses Jahres komplett abgebrannt. Der Schaden wurde von der Polizei auf mindestens eine halbe Million Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist unklar. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Ermittlungen seien zwischenzeitlich abgeschlossen, der Vorgang wurde der Staatsanwaltschaft Heilbronn übermittelt, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.