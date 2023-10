Mutter von Shani Louk appelliert

Die von der Hamas verschleppte 22-jährige Deutsche Shani Louk lebt und liegt Berichten zufolge mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza. "Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist", sagte ihre Mutter Ricarda Louk in einer Videobotschaft. Allerdings sei ihre Tochter schwer verletzt. "Jede Minute ist kritisch", sagte die Mutter.

Mit einem Hilfsappell wandte sie sich direkt an die Bundesregierung. "Wir bitten, nein wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt", sagte Shanis Mutter weiter. Es sei nun nicht die Zeit, um über Zuständigkeiten zu streiten. dpa