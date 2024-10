Ulm (dpa/lsw) - Mehr als sieben Monate nach einem tödlichen Messerangriff auf eine Nachbarfamilie beginnt am Freitag (18. Oktober) ein Sicherungsverfahren gegen einen psychisch kranken Mann am Landgericht Ulm. Der Beschuldigte soll im März 2024 in Ulm seinen 59-jährigen Nachbarn mit einem Messer getötet und die Ehefrau sowie eine Tochter des Getöteten mit dem Messer verletzt

