Modernisierung der Montpellierbrücke

Weit über 100 Mängel waren vor Start der Bauarbeiten an der Montpellierbrücke festgestellt worden. Auf einer Skala von 1 bis 4 wurde der Zustand der Brücke bei einer Untersuchung vor Baustart mit 3,8 bewertet und damit als sehr schlecht klassifiziert. Daraufhin entschieden Stadtverwaltung und städtische Gremien, die Montpellierbrücke zu modernisieren, damit sie weitere 25 Jahre genutzt werden kann. Die in den Jahren 1974 bis 1976 erbaute Montpellierbrücke ist 48 Jahre alt. Spannbetonbrücken wie die Montpellierbrücke können in der Regel rund 70 Jahre genutzt werden. Insgesamt kostet die Modernisierung der Brücke rund 22,5 Millionen Euro. Davon gefördert werden rund 11 Millionen Euro.

Bei der Baumaßnahme wird die gesamte Brücke samt aller Zu- und Abfahrten erneuert und verstärkt, damit sie künftig höhere Lasten tragen kann. Für Radfahrer wird die Radwegeführung verbessert, für Fußgänger barrierefreie Querungen gebaut. Insgesamt werden mehr als 1100 Tonnen Beton und 40 Tonnen Betonstahl an der Brücke eingebaut. Zudem wurden rund 6000 Quadratmeter der Betonflächen der Brücke überprüft und instandgesetzt. Die Bauarbeiten sollen noch bis September 2025 andauern.