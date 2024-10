Spangdahlem (dpa/lrs) - Nach stundenlangen Beratungen steht das Urteil fest: Ein wegen einer tödlichen Messerattacke auf einer Kirmes angeklagter US-Soldat ist vom Militärgericht in Spangdahlem freigesprochen worden. Eine achtköpfige Jury befand den 26-Jährigen am Freitagmorgen nach stundenlangen Beratungen in allen Anklagepunkten für nicht schuldig.

Anders als an deutschen Gerichten