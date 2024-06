Michael Steinke Hintergrund

Michael Steinke wurde in Heidelberg geboren und wuchs auf im Emmertsgrund, wo er bis heute lebt. Der 17-Jährige besucht die elfte Jahrgangsstufe am Hölderlin-Gymnasium. Seit zwei Jahren ist er als Schülersprecher aktiv, zudem engagiert sich Steinke seit letztem Jahr auch für die Heidelberger Jusos, die Jugendorganisation der SPD. Er spielt Posaune in der Bigband seiner Schule und im Orchesterverein im Emmertsgrund. An Heidelberg schätzt Steinke, dass die Stadt "so vielfältig und bunt und einfach ultra schön ist". Durch die vielen Studierenden sei die Heidelberg zudem besonders jung. "Das macht es cool, hier zu leben", so der 17-Jährige. pne