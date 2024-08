Maus Hintergrund

> Der WDR erhält rund 1000 Zuschriften pro Jahr von Kindern, in denen es um alle möglichen Themen, die ihre Lebenswelt betreffen, geht. Darunter sind auch zahlreiche Fragen. Ob man über Wackelpudding laufen kann, wie viele Luftballons es braucht, damit ein Kind vom Boden abhebt, wie oft ein Mensch am Tag blinzelt bis zur Wortherkunft verschiedener Begriffe – es werden die unterschiedlichsten Themengebiete angesprochen.

In der Redaktion der Maus-Show wird dann genau geschaut, welche Inhalte einerseits noch nicht in der Sendung behandelt wurden – denn natürlich gibt es bei so vielen Fragen auch immer wieder mal Doppler – und auch, ob das jeweilige Thema sich im Rahmen der Sendung gut beantworten lässt und für alle Zuschauer interessant ist.

Das traf alles auf Maras Frage zu. Und da sie Lust hatte, Gast in der Maus-Show zu sein, hat sich der Sender darüber sehr gefreut, Mara in der großen Samstagabend-Show willkommen zu heißen und ihre Frage beantworten zu können.