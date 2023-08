Infos:

Anreise: Malaga bietet sich als naher Flughafen an, bis Nerja sind es rund 70 Kilometer, die Lufthansa fliegt von Frankfurt/Main direkt, Iberia oder KLM mit Zwischenstopps in Madrid oder Amsterdam. Günstig sind auch Direktflüge mit Ryanair ab Karlsruhe/Baden-Baden oder ab Frankfurt/Hahn ab 54 Euro. Mangels guter ÖPNV-Anbindung empfiehlt sich ein Mietwagen. Im Winter sind Autos schon ab 110 Euro die Woche zu bekommen. Das Parken in Nerja ist einfach, am Rand der Altstadt gibt es große Parkplätze. Außerhalb der Saison sind diese kostenlos, die zentrale Tiefgarage in der Stadt kostet 22,65 Euro für zwölf Stunden.

Unterkunft: Wer in das Zentrum Nerja möchte, kann bei "Toboso Apartamentos" unterkommen, www.tobosoaparthotel.com. Zum "Balcón de Europa" sind es keine zwei Minuten, es gibt keine Parkplätze am Hotel, obwohl dies beworben wird. Ein DZ kostet pro Nacht ab 68 Euro. Nahe der Höhle bei Nerja liegt das " Al Andalus Nerja". Dort kostet das DZ ab 65 Euro pro Nacht; www.hotelalandalusnerja.es

Ausflugstipps: Der "Balcón de Europa" und die "Cueva de Nerja". Der Balkon ist jederzeit frei zugänglich, die Höhlen kosten 13 Euro. Im Sommer sollte man online reservieren, gerne einen Tag vorher, sonst steht man umsonst an. Wer Glück hat, ergattert eins der 60 Gratistickets, die es werktäglich für EU-Bürger gibt.