Mainz (dpa/lrs) - Eine Lagerhalle eines Elektrogroßhandels in Mainz ist bei einem Brand in der Nacht komplett eingestürzt. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein vorbeifahrender Autofahrer habe den Brand gegen 21.30 Uhr gemeldet, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Feuerwehr bat in der Nacht die Anwohner von Hechtsheim, Weisenau und der Oberstadt, wegen der Geruchsbelästigung Fenster und Türen

