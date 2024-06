Von Sören S. Sgries

Mannheim. Mit einem wunderbar trockenen "Lieber schlechtes Wetter als schlechte Bands" machen die Maifeld-Macher am Sonntagmorgen auf sich aufmerksam – und laden zum großen Finale des kleinen Festivals ein. Das steht tatsächlich recht unbeeindruckt da von den Wassermassen, die andernorts Flüsse über die Ufer treten ließen.

Schlamm-Feeling á la Wacken? Nicht in Mannheim. Und während der Himmel über dem Maimarkt-Gelände aufreißt, gefühlt erstmals Sonnenstrahlen den Boden zwischen "Palastzelt" und Open-Air-Bühnen erwärmen, schweifen die Gedanken noch einmal durch das Programm der letzten Tage.

Was im Programm von Festivalchef Timo Kumpf weiterhin begeistert: Die Kompromisslosigkeit, mit der er sich weigert, vermeintlich "schlechte Bands" auf seinem "Maifeld Derby" zu akzeptieren, erspart es dem Publikum, enttäuscht zu werden – stattdessen hagelt es auch im 13. Jahr immer wieder geniale Entdeckungen.

Um ein Beispiel zu nennen, das hier bisher nicht gewürdigt wurde: Hania Rani, die am Samstagabend noch auf der Bühne stand. Dass der 33-jährigen Polin tatsächlich das gigantische Palastzelt geräumt wurde, für ihre Klaviermusik – man hielt es im Vorfeld für eine eher befremdliche Entscheidung. Doch dann tauchte sie in ihrer "Wagenburg" aus Piano, Flügel, E-Pianos ab.

Und die versprochene "pure Magie" tat ihre Wirkung. Rasende Finger, feine Loops, zarter Gesang, kongenial ergänzt von Ziemowit Klimek am Kontrabass: Das versammelte Palastzelt ließ sich in den Bann dieser Ausnahmekünstlerin ziehen. Umwerfend.

Der Sonntag begann für den Autor mit Stella Chronopoulou alias Σtella. Foto: sös

Griechischer Dream-Pop und eine rasende belgische Drummerin

Doch nun wirklich zum Sonntag. Der beginnt für den Autor mit Stella Chronopoulou alias Σtella – laut Derby-Programm die erste griechische Künstlerin, die es in das Line-up geschafft hat. Ein sonniger Auftritt, mal balladesk, mal mit Calypso-Anklängen. Ein fröhlich-verträumter Popauftritt, der erste Tanzmuskeln lockert.

„Brutus“ aus dem belgischen Flandern machen Progressive Metal. Foto: sös

Deutlich heftiger geht es dann auf der großen Zeltbühne weiter. Dunkel ist es. Blitzlichtgewitter. Vorne toben drei Gestalten mit so hartem Sound, dass es einen fast rückwärts wieder aus dem Zelt bläst. "Brutus" sind es, die hier auf der Bühne stehen.

Progressiver Metal aus dem belgischen Flandern. Eigentlich, so besagt es die Bandlegende, ist das Trio ein gescheitertes Quartett: Als Schlagzeugerin Stefanie Mannaerts, Gitarrist Stijn Vanhoegaerden und Bassist Peter Mulders zu Beginn ihrer gemeinsamen Karriere vergeblich nach dem passenden Sänger suchten, überredeten sie die Drummerin dazu, doch einfach selbst die Gesangsparts zu übernehmen. Ganz sicher keine falsche Entscheidung.

Erst "stupid shit", dann Selfies für "Mama Isolde"

Irgendetwas schiefgelaufen ist hingegen beim kurzen Zwischenstopp auf der "Arena2"-Openair-Bühne. Musik? Gibt’s hier gerade nicht, als der Autor in der Menschenmenge aufschlägt. Stattdessen eine Musikerin gelangweilt rauchend am Bühnenrand, eine andere palavernd mit dem Publikum. Erst "unplugged", dann mit dem Megaphon in der Hand.

Ansätze zur "Wall of Death". Crowdsurfing. Ohne Musik, nur ein bisschen ratloses Schlagwerk. Was ist denn da los, "Labrini Girls"? "Wildes Post-Punk-Rodeo", wie eigentlich versprochen, geht so aber nicht, oder? Die prägnanteste Erklärung liefern die Punks aus Brighton später selbst: Stromausfall – "so we just did stupid shit for 30 mins".

Hannes Wittmer aka „Spaceman Spiff“ mit Gitarre und grundsympathischer Ehrlichkeit. Foto: sös

Auch ruhig, aber deutlich ernsthafter geht es derweil im "Parcours d’Amour" zu. Hannes Wittmer aka "Spaceman Spiff" steht (wieder einmal) in der Reitarena, bewaffnet nur mit Gitarre und grundsympathischer Ehrlichkeit.

Es geht um Haltung, um den Umgang mit sich, mit seinen Depressionen. Denn die hatten den 38-Jährigen fest im Griff, wie er verrät. Das Publikum liebt den Songwriter, seine sympathische Art, seine nachdenklichen Lieder.

Er selbst? Gerührt von so viel Zuneigung. Zum Abschluss gönnt er sich noch ein Selfie vor jubelndem Publikum: "Für Mama Isolde".

Chelsea Wolfe führt ihre hart rockende Band mit operntauglicher Stimme. Foto: sös

Emanzipatorische Wut mit "Mannequin Pussy"

Während im Dunkel des Palastzelts Chelsea Wolfe mit operntauglicher Stimme ihre hart rockende Band führt (kein Wunder, dass die Amerikanerin "Brutus" unter ihre Fittiche nahm), rollte über die kleine "Arena2" eine gewaltige Energiewelle hinweg.

Denn erstens hat die Bühne offenbar endlich wieder Saft. Und zweitens stehen mit den Philadelphia-Punkrockern von "Mannequin Pussy" vier Musikerinnen auf der Bühne, die wissen, wie man die Sau rauslässt.

Frontfrau Marisa Dabice liefert ein atemberaubendes Schauspiel am Bühnenrand ab, variiert zwischen zuckrigem Flirt und brüllender Anklage, fleht, predigt, verflucht, ehe ihre Band explodieren darf.

Thematisch geht es um feministische Selbstermächtigung, um unterdrückerische Systeme, um rassistische Polizeigewalt in den USA. Nur der provokativ gedachte Akt, alle Männer im Publikum mal laut "Pussy" schreien zu lassen, wirkt dann doch etwas albern.

Marisa, so prüde ist Mannheim nicht! (Auch wenn der Autor ganz froh ist, dass die eigenen Töchter, die endlich mit aufs Derby durften, mangels Englisch-Kenntnissen nicht verstanden haben, worum es da eigentlich geht. Aber abgerockt haben sie dafür umso leidenschaftlicher!)

Die Australierin mit der großen Stimme: Grace Cummings. Foto: sös

"Altin Gün" grooven in den goldenen Sonnenuntergang

Gewissermaßen zum "Abkühlen" darf einen dann noch Grace Cummings gefangen nehmen. Die Australierin mit der großen Stimme bewegt sich in Mannheim irgendwo zwischen Folk und Country. Ein Auftritt zum Verloren gehen – wenn nicht noch ein Party-Highlight warten würde: "Altin Gün" nämlich.

„Altin Gün“ grooven in den goldenen Sonnenuntergang. Foto: sös

Die niederländische Band hat sich die Open-Air-Bühne komplett in Gold einkleiden lassen, entsprechend strahlend wird der Sonnenuntergang begrüßt. Der Folk-Rock mit den unverkennbaren türkischen Einschlägen – unter anderem mit der Saz, der türkischen Laute, in den Händen von Erdinç Ecevit Yıldız – treibt noch einmal die Laune noch oben und lässt die Tanzbeine rotieren.

"Danke für dieses Wochenende", heißt es am Montag auf den Derby-Seiten in Richtung der Besucher und des Teams. "Soviel positive Energie getankt, die noch lange anhalten wird." Ein Kompliment, das man doch gerne zurückgibt.