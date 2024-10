Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Olympia-Teilnehmerin Laura Hottenrott geht als aussichtsreichste deutsche Läuferin beim Frankfurt Marathon an den Start. Die 32-Jährige aus Kassel ist mit einer Bestzeit von 2:24:32 Stunden die schnellste Europäerin bei der Traditionsveranstaltung am 27. Oktober und strebt eine Top-Ten-Platzierung an. Favoritin auf den Sieg ist Tigist Abayechew. Die Äthiopierin geht

