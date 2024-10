Berlin (dpa) - Im Bundesrat soll am Freitag die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger zur neuen Präsidentin gewählt werden. Die SPD-Politikerin löst dann am 1. November die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), an der Spitze der Länderkammer ab. Die turnusgemäße Wahl jeweils für ein Geschäftsjahr folgt einer festgelegten Reihenfolge, die von der

