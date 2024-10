Borken (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Borken (Schwalm-Eder-Kreis) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, sind nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Täter an der Sprengung in der Nacht zum Mittwoch beteiligt gewesen und zu Fuß vom Tatort geflüchtet.

Die Polizei forderte dazu auf, keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen zu melden. Bei der Sprengung sei ein hoher Schaden entstanden, dessen genaue Höhe nicht genannt wurde. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.