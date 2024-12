Gersheim (dpa/lrs) - Nach dem Tod einer 89-Jährigen in Gersheim im Saarpfalz-Kreis ist der tatverdächtige Sohn der Frau in der Forensik untergebracht worden. Die Polizei teilte am Donnerstagmorgen mit, man gehe weiterhin davon aus, dass ein gefundenes Messer die Tatwaffe sei und sie von dem 64-Jährigen benutzt wurde. Die Todesursache sei Gewalt gegen den Kopf gewesen.

Am Dienstagmittag verständigte der andere Sohn der Seniorin die Polizei und meldete die Tat. Aktuell dauern die Ermittlungen zu Fall noch an.