Leutkirch/Landkreis Ravensburg (dpa/lsw) - Zwei Gruppen sind in Leutkirch im Allgäu aufeinander losgegangen. Dabei wurden mindestens vier Menschen verletzt. Zu dem Streit zwischen Männern im Alter zwischen 17 und 24 Jahren kam es laut Polizei am Sonntag am Bahnhof. Während der Schlägerei sollen Schlagwerkzeuge und Messer verwendet worden sein.

Ein 23-Jähriger wurde durch Messerstiche