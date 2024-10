Bad Homburg (dpa/lhe) - Nach einem Tötungsdelikt an einer Frau in Bad Homburg ist ein Mann festgenommen worden. Der 40-Jährige sitze wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verdacht gegen den Mann habe sich im Lauf der Ermittlungen seit dem Tötungsdelikt am vergangenen Samstag erhärtet.

Am Donnerstag sei Haftbefehl erlassen