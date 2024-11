Offenbach (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Offenbach wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und schwere Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen. Der 52-Jährige soll seine ehemalige Partnerin am Dienstag bei einem Treffen auf einer Grünfläche mit einem Messer im Gesicht verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe er sie zu Boden geworfen und mehrmals auf sie eingetreten.

Offenbar habe der Angreifer von der Frau abgelassen, weil zwei Passanten in der Nähe des Tatorts zu Fuß unterwegs waren und die Tat beobachtet haben könnten. Die Frau kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Der Verdächtige stellte sich am Tag nach der Tat bei der Polizei und kam in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nun nach den beiden Passanten sowie weiteren Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.