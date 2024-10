Gernsheim (dpa/lhe) - Ein offenbar hungriger Einbrecher ist in eine Kita in Gernsheim (Landkreis Groß-Gerau) eingebrochen - nur um dann Nudeln zu kochen und Eier aufzuschlagen. "Wir haben keine Hinweise darauf, dass er irgendetwas anderes im Schilde geführt hat", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Weitere Beute hatte der 24-Jährige demnach am Montagabend nicht vorbereitet.

