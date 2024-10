Duisburg (dpa) - Wegen des Verdachts auf Kinderpornografie haben Spezialkräfte der Polizei eine Wohnung in Duisburg durchsucht. Ein Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main sagte, die Maßnahme am Montag sei erforderlich gewesen, um Datenträger unverschlüsselt sicherzustellen und auf Beweisrelevanz sichten zu

