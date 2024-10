Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am frühen Morgen haben Unbekannte in Frankfurt am Main einen Geldautomaten gesprengt. Noch sei unklar, ob die Täter dabei Beute machten, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand, der Geldautomat befand sich nicht in einem Wohnhaus.

Die Sprengung erfolgte laut Polizei gegen 3.45 Uhr im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach. Demnach sollen in