Baden-Baden (dpa) - Nach Diebstählen aus geparkten Autos hat die Polizei vier Tatverdächtige in Baden-Baden vorläufig festgenommen. Ein Zeugenhinweis habe die Ermittler am Mittwoch zu den Männern im Alter von 16 bis 28 Jahren geführt, teilte die Polizei mit. Sichergestellt wurden demnach mutmaßlich gestohlene Gegenstände, darunter Silbermünzen und ein Auto mit zugehörigem Fahrzeugschlüssel. In dem Wagen fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut. Die Verdächtigen wurden mangels Beweisen freigelassen. Die Polizei prüft, ob sie für weitere Taten verantwortlich sind und sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:241129-930-303420/1