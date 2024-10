Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr sind in Hessen 193 HIV-Neudiagnosen gestellt worden. Knapp ein Viertel der betroffenen Menschen lebten in Frankfurt, teilte das Robert-Koch-Institut in Berlin in seinem Epidemiologischen Bulletin mit.

In der gesamten Dekade vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2023 waren in Hessen insgesamt rund 2.210 Neuinfektionen gemeldet worden. Die