Mainz (dpa/lrs) - In fast 96 Prozent der 2.738 Kitas in Rheinland-Pfalz können Kinder derzeit ein warmes Mittagessen bekommen. Der Anteil der Jungen und Mädchen, die diese Mahlzeit in ihrer Einrichtung einnehmen, habe sich von knapp zwei Dritteln im Jahr 2021 auf fast 80 Prozent im ersten Quartal 2023 erhöht, teilte das Bildungsministerium in Mainz auf eine kleine Anfrage des

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote