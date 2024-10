Info:

Anreise: Wer nicht viel Zeit für den Landweg hat, kürzt per Flugzeug (Lufthansa, Iberia) nach Madrid ab. Dort sind die gängigen Mietwagenfirmen vertreten – um kleine Dörfer zu erreichen, braucht man ein Auto. Von der Hauptstadt kann man Segovia in unter einer halben Stunde per Zug erreichen (einfache Fahrt ab 9 Euro, www.ouigo.com).

Übernachten: Das Drei-Sterne-Hotel de la Villa liegt um die Ecke von der Plaza Mayor mitten in Pedraza. DZ mit Frühstück kostet ab 109 Euro. www.elhoteldelavilla.com

Das Vier-Sterne-Haus Ayllón liegt im Herzen des gleichnamigen Städtchens und besitzt das sehr gute Restaurant "El Patio", das auch Gästen offensteht, die nicht hier logieren. DZ ab 117 Euro: www.guias-viajes.com/spain/ayllon/hotel-ayllon

Essen & Trinken: Sehr gute regionale Spezialitäten wie kross gebratene Schwarte vom Schwein und im Ofen gebackenes Lamm gibt es im Restaurant "El Soportal" an der Plaza Mayor von Pedraza: www.restauranteelsoportaladomicilio.com

Das traditionelle Spanferkel der Provinz Segovia wird im Restaurant "El Figón de Ismael" in Sepúlveda aufgefahren: www.elfigondeismael.com

Paddeln: Ein Halbtages-Trip mit dem Kanu auf den Mäandern des Duratón kostet bei Bocanada Duratón für Erwachsene 18 Euro, für Kinder bis 14 Jahre zehn Euro: www.bocanadaduraton.com

Weitere Infos: www.spain.info/de