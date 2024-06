Namenstag

Armin, Erasmus, Eugen, Stephan

Historische Daten

2022 - In London beginnen viertägige Feierlichkeiten zum 70. Throngeburtstag von Queen Elizabeth II. Nach dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 wurde sie britische Königin. Am 2. Juni 1953 war sie gekrönt worden. Die Königin stirbt am 8. September 2022.

2019 -