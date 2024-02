Namenstag

Anselm, Theobert

Historische Daten

2023 - Pop-Superstar Harry Styles ("As It Was") räumt bei den Brit Awards ab. Sein Album "Harry's House" wird "Album des Jahres", außerdem heimst er die Trophäen für den Künstler des Jahres, den Song des Jahres sowie den besten Pop/R&B-Act ein.

2014 - China und Taiwan wollen 65 Jahre nach