Wiesbaden (dpa/lhe) - In hessischen Gefängnissen betreut ein Sozialarbeiter beziehungsweise eine Sozialarbeiterin im Durchschnitt rund zwei Dutzend Gefangene. Allerdings variieren die Quoten erheblich unter den Justizvollzugsanstalten, wie aus der Antwort des Justizministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervorgeht. In der JVA Frankfurt I, in der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote