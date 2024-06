Informationen

> Infos:

> Reisezeit: Die Reisezeit ist von Mitte Juni bis 20. Oktober. Als Ganzes beginnt der Parc Ela Trek in Tiefencastel und endet nach 17 Etappen auf der Lenzerheide. Der Einstieg in den Trek ist aber an vielen Orten möglich. Die hier beschriebene Tour startet mit der Etappe acht auf der Alp Flix und endet in Preda, bei Etappe zehn.

> Anreise: Mit der Bahn geht es ab 44 Euro (einfach Fahrt) von Heidelberg über Basel und Zürich nach Chur. Von Chur geht es mit dem Postauto (Bus 182) nach Sur, Plazza della Posta. Und von hier mit einem Kleinbus (Nummer 188) nach Sur Alp Flix, Berghaus Piz Platta. Die Anfahrt mit der Bahn empfiehlt sich, da man mit der Wanderung nicht per se wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt. Dafür kommt man mit Postauto und Bahn von überall wieder nach Hause.

> Unterkunft: Die Trek-Gäste müssen ihre Unterkunft einzeln buchen. Es empfiehlt sich die Mitnahme eines dünnen Schlafsacks (Seidenschlafsack). Es gibt kein zentral buchbares Angebot mit Gepäcktransport. Die Kontaktadressen zu allen Hütten findet man auf: www.parc-ela-trek.ch

> Essen & Trinken: Man muss darauf achten, ob die Unterkünfte Selbstversorgerhütte sind oder Verpflegung anbieten. Für die Selbstversorgerhütten muss Essen mitgebracht werden. Kochutensilien sind vorhanden.

Wichtig: Bei der Planung unbedingt berücksichtigen, dass alles, was man dabei hat, auch über die ganze Strecke getragen werden muss. In den Rucksack gehören nur die wirklich allerwichtigsten Dinge. Ein Kilogramm mehr oder weniger kann eine Rolle spielen.

> Weitere Infos: www.parc-ela-trek.ch