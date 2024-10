Informationen

Anreise: Von Zürich per Zug über Lugano nach Mendrisio, weiter per Bus ins Muggiotal nach Casima. In der Unterkunft erhalten Gäste das Ticino-Ticket für die freie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel: www.ticino.ch/ticket

Unterkunft: Z. B. Ca Nani Small Boutique Hotel in Casima, DZ/F ab ca. 170 Euro: www.canani.ch

Conca Bella Boutique Hotel in Vacallo, DZ/F ab ca. 200 Euro: www.concabella.ch

Erlebniswelt Wein: www.cantinacavallini.ch , www.cantinamendrisio.ch, www.concabella.ch

Weitere Infos: www.ticino.ch

www.MySwitzerland.com