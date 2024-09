INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Von den meisten deutschen Flughäfen über Madrid und Barcelona. Von dort verkehren auch mehrmals täglich Züge und Busse nach Pamplona.

Übernachten: Das moderne "Hotel Maisonnave" liegt mitten im Zentrum von Pamplona und nur einen Katzensprung von der Plaza del Castillo entfernt. Zimmer ab ca. 79 Euro.

Im Fünf-Sterne-Haus "La Perla" mit dem berühmten Hemingway-Zimmer nächtigt man je nach Saison ab ca. 179 Euro. Besondere Zimmerwünsche nimmt Direktor Moreno gern persönlich entgegen.

Touren: Geführte Stadtbesichtigungen auf Englisch und Spanisch bieten Francisco und Leonardo von www.novotur.com an.

Wer lieber individuell unterwegs ist, nutzt die auf Englisch verfügbare App "Pamplona Iruña!"

Essen & Trinken: Unbedingt Pintxos! Die größte Auswahl gibt’s in der Calle San Nicolas, aber auch rund um die Plaza del Castillo, zum Beispiel in der Bar Txoco oder in Hemingways Wohnzimmer, dem Café Iruña. Feinste Küche im Miniaturformat findet man am entsprechend gut besuchten Tresen der Café Bar Gaucho, die mehrfach für ihre exzellenten Pintxos ausgezeichnet wurde.

