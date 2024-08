INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Zahlreiche Fluggesellschaften verbinden viele deutsche Flughäfen mit der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Mit dem Mietwagen erreicht man die Inselwelt der Inneren Hebriden innerhalb von etwa zwei bis drei Stunden. Da Easdale Island autofrei ist, stellt man sein Fahrzeug, nachdem man zuvor die geschichtsträchtige, gut 230 Jahre alte Clachan Bridge, die "Brücke über den Atlantik" passiert hat, auf einem der ausgewiesenen Parkplätze im unmittelbar gegenüberliegenden Dörfchen Ellenabeich ab. Vom dortigen Hafen setzen kleine Fährboote hinüber auf die Insel. Dieser Shuttle-Service ist am Tag der Weltmeisterschaften stark frequentiert und erfordert eventuell Wartezeiten.

Unterkunft: Die Stadt Oban, eine knappe halbe Stunde mit dem Auto entfernt, bietet sich als Ausgangspunkt auch für weitere Aktivitäten in der Region an. Eine sehr charmante Übernachtungsmöglichkeit ist die Dana Villa Holiday Accomodation an der Dunollie Road: www.danavilla.co.uk

Termin: Die Weltmeisterschaft im Stone-Skimming auf Easdale Island findet in diesem Jahr am 7. September statt.

Weitere Infos: www.visitscotland.com www.easdaleisland.scot