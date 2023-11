INFORMATIONEN

Das Problem der invasiven Arten ist noch nicht wirklich auf dem gesellschaftlichen Debattentisch angekommen. Dabei gehört es mittlerweile zu den großen menschengemachten Umweltproblemen. Die zunehmende Zahl invasiver Arten, die bestehende Ökosysteme massiv gefährden, ist untrennbar mit Artenschwund und Klimawandel verknüpft.

Die asiatische Hornisse etwa, die sich im Rhein-Neckar-Kreis gerade stark vermehrt, ist ein Beispiel. Die Räuberin stellt eine enorme Gefahr für die europäischen Bienen dar, die den Angriffen dieser für sie fremden Hornissenart schutzlos ausgeliefert sind. Anja Mitsch, Hobbyimkerin aus Plankstadt, hat allein diesen Sommer drei von ihren zwölf Bienenvölkern verloren. Und angesichts der Vermehrungsquote der asiatischen Hornisse schließt sie sogar einen Kollaps all ihrer Völker nicht aus. Somit könnte Honig am Ende ein teures Luxusgut in Deutschland werden.

Auch der amerikanische Ochsenfrosch kann die heimische Fauna und Flora massiv beeinflussen. Er hat hier kaum Feinde, und da die Weibchen bis zu 20.000 Eier legen, gelingt ihm eine fast explosionsartige Vermehrung. Ihr großer Appetit macht die Frösche zu fatalen Fresskonkurrenten für alle heimischen Amphibien. Auf der Beuteliste des Ochsenfrosches stehen beinahe alle europäischen Amphibien, womit er einige der Arten bereits an den Rand der Ausrottung gebracht hat. stek